UFC 283, no dia 21 de janeiro, vai marcar o retorno do Ultimate ao Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)

Publicado 05/11/2022 09:00

De acordo com o jornalista Nolan King, do MMA Junkie, os preços para a volta do UFC ao Brasil após quase três anos já estão definidos. O valor dos ingressos da edição 283 do Ultimate, marcado para o dia 21 de janeiro, no Rio de Janeiro, vão variar entre R$ 390 e R$ 2.340.



A informação foi postada por Nolan King, em sua conta oficial do Twitter: "Os ingressos para o UFC 283, no Rio de Janeiro, variam de R$ 390,00 a R$ 2.340,00 (cerca de US$ 75,00 a US$ 450,00), por fontes", escreveu o jornalista.



Se não houver novidades, a luta principal do UFC 283, que volta à Cidade Maravilhosa após praticamente quatro anos, será entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, na disputa do cinturão peso-mosca. Os dois vão se enfrentar pela quarta vez. Jessica Bate-Estaca, Maurício Shogun e Johnny Walker são outros nomes confirmados no evento.