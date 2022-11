Anthony Johnson é ex-lutador do UFC e atualmente faz parte do plantel do Bellator - (Foto: Divulgação/Bellator)

Publicado 01/11/2022 14:30 | Atualizado 01/11/2022 14:39

Há mais ou menos um ano e meio sem lutar, Anthony Johnson está com sérios problemas de saúde, segundo Ali Abdelaziz, que é seu empresário e de vários atletas de MMA. O experiente lutador, de 38 anos, viveu um ótimo momento no UFC, com vitórias sobre Rogério Minotouro, Alexander Gustafsson, Ryan Bader, Glover Teixeira, entre outros, e chegou a decidir o cinturão meio-pesado, em abril de 2017, quando foi finalizado no segundo round por Daniel Cormier.



Em entrevista à ESPN americana, Abdelaziz não entrou em detalhes sobre o estado clínico de Johnson, mas deixou claro que a situação é bem complicada.



“Rumble (Anthony Johnson) está passando por alguns problemas de saúde agora. É muito triste. Quero que todos rezem por ele. Rezem pelo Anthony. Ele não está bem. Ele é muito forte espiritualmente, mas rezem por ele. Quero mencionar o Bellator, Scott Coker, que estão dando todo suporte para ele. Anthony, seja forte. Muitas pessoas te amam. Ele ficará bem, mas não está bem (no momento)”, afirmou o empresário, sem dizer ao menos qual seria a doença.