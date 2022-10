Anderson Silva foi derrotado por Jake Paul em luta de Boxe (Foto; Reprodução) - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/10/2022 14:15 | Atualizado 31/10/2022 14:24

Lenda do MMA e ex-campeão do UFC, Anderson Silva não deu vida fácil a Jake Paul, mas após oito rounds de um confronto equilibrado, acabou sendo derrotado pelo Youtuber na decisão unânime dos jurados, no último sábado (29), em confronto realizado em Glendale (EUA). Com o resultado, o americano manteve sua invencibilidade no Boxe, agora com seis vitórias.



Após o término do confronto, Anderson Silva foi questionado sobre a pontuação dos árbitros e deixou claro que o resultado foi justo, reconhecendo os méritos de Jake Paul ao longo dos oito rounds.



“Eles marcaram corretamente (o resultado da luta). É difícil subir aqui e lutar com um jovem. Tentei o meu melhor, treinei bastante. Jake Paul foi melhor que eu no dia de hoje. Não vou ficar falando mal dele aqui, ele foi melhor”, reconheceu o “Spider”.



No auge dos seus 47 anos de idade, o brasileiro foi questionado também sobre uma possível aposentadoria das artes marciais. Mais uma vez, Anderson foi claro ao dizer que não pretende “pendurar as luvas” e deixou até mesmo em aberto a possibilidade de voltar ao MMA. Anteriormente, o Spider também revelou o desejo de competir no Jiu-Jitsu.



“Vou continuar lutando. Ninguém pode me parar, só Deus. Vou para casa, para a academia e ver onde vou continuar, não sei se no boxe ou no MMA”.