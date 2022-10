Marcos Pezão (à dir) será um dos brasileiros em ação no UFC Vegas 63 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 29/10/2022 15:25

O UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, recebe neste sábado (29) o UFC Vegas 63, evento que promete proporcionar bons combates aos fãs de MMA. Na luta principal da noite, pela categoria peso-pena, Calvin Kattar e Arnold Allen se enfrentam, e o vencedor do confronto ganhará posições importantes rumo à uma futura disputa de título na divisão, que tem Alexander Volkanovski como atual campeão.

Na luta co-principal, o UFC Vegas 63 terá o combate entre Tim Means e Max Griffin, válido pela categoria meio-médio. O card contará com outros dois brasileiros em ação, ambos no card preliminar. Na divisão peso-pesado, Marcos Pezão vai encarar o experiente e ex-campeão Andrei Arlovski, enquanto na categoria peso-mosca, Carlos “Tizil” Mota faz sua estreia pelo UFC e vai medir forças contra Cody Durden.



Duelo entre pesos-penas no main event



O Ultimate retorna ao UFC Apex, dessa vez com o UFC Vegas 63, com uma luta principal decisiva no peso-pena, que verá o atual número 5 do ranking, Calvin Kattar, e o número 6, Arnold Allen, se enfrentarem no que promete ser uma luta principal movimentada.



Querido pelos fãs de MMA, Calvin Kattar (23-6) defende seu lugar no ranking dos penas no sábado. Seu Boxe habilidoso e determinação lhe renderam vitórias sobre Giga Chikadze, Dan Ige e Jeremy Stephens. Kattar agora busca parar o ímpeto de Allen e voltar ao caminho para uma disputa pelo título.



Arnold Allen (18-1) está tentando entrar no Top 5 dos penas pela primeira vez em sua carreira. Invicto dentro do octógono, o inglês tem vitórias sobre Dan Hooker, Sodiq Yusuff e Nik Lentz, respectivamente. Allen agora pretende aproveitar sua primeira luta principal do UFC com uma vitória contra outro nome notável da divisão.



Dois brasileiros em ação no UFC Vegas 63



O UFC Vegas 63 deste sábado, no Apex, contará também com a participação de dois brasileiros. No peso-pesado, Marcos Rogerio de Lima, o Pezão (19-8), busca parar a sequência de quatro vitórias consecutivas do veterano Andrei Arlovski (34-20).



Já no peso-mosca, o brasileiro Carlos “Tizil” Mota (8-1) faz sua estreia no UFC. Campeão peso-mosca do LFA, Mota aceitou a luta deste sábado com pouca antecedência e irá enfrentar o americano Cody Durden (13-4-1).



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 63

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 29 de outubro de 2022



Card principal (20h, horário de Brasília)

Peso-pena: Calvin Kattar x Arnold Allen

Peso-meio-médio: Tim Means x Max Griffin

Peso-pesado: Waldo Cortes-Acosta x Jared Vanderaa

Peso-médio: Tresean Gore x Josh Fremd

Peso-meio-pesado: Dustin Jacoby x Khalil Rountree Jr.



Card preliminar (17h15, horário de Brasília)

Peso-médio: Roman Dolidze x Phil Hawes

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Marcos Pezão

Peso-médio: Joseph Holmes x Jun Yong Park

Peso-pena: Chase Hooper x Steve Garcia Jr.

Peso-mosca: Cody Durden x Carlos Tizil

Peso-galo: Christian Rodriguez x Joshua Weems