Jake Paul e Anderson Silva se enfrentam em duelo de Boxe neste sábado - (Foto: Reprodução/TheMacLife)

Jake Paul e Anderson Silva se enfrentam em duelo de Boxe neste sábado(Foto: Reprodução/TheMacLife)

Publicado 29/10/2022 16:00

Acabou a espera. Depois de meses de espera por parte dos fãs, enfim, Jake Paul e Anderson Silva se enfrentam neste sábado (29), em duelo de Boxe que vai liderar um evento promovido pela "Showtime PPV", em Glendale, no Arizona. O confronto, vale ressaltar, acontecer em peso-casado (84,8kg) e tem previsão de até oito rounds de três minutos cada. No Brasil, o canal Combate transmite o evento ao vivo e com exclusividade, a partir de 21h50 (horário de Brasília).



Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos de idade e vem construindo uma trajetória de respeito no Boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com um cartel de 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de Boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.



22 anos mais novo em relação ao brasileiro, Jake Paul é um sucesso na internet, mas também vem sendo destaque no Boxe. Invicto na modalidade, com cinco vitórias em cinco lutas, o americano derrotou Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de Basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE Championship e ex-lutador do UFC Ben Askren (nocaute), e duas vezes contra o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley (nocaute e por pontos).