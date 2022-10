Arnold Allen levou a melhor sobre Calvin Kattar na luta principal do UFC Vegas 63 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 30/10/2022 07:00

Realizado neste sábado (29), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 63 terminou com anticlímax. Na luta principal da noite, válida pela categoria peso-pena, o atleta Calvin Kattar sofreu uma lesão no joelho durante o combate contra Arnold Allen ainda no primeiro round e até chegou a retornar para o segundo assalto. No entanto, o americano voltou a torcer o joelho no início da parcial e não teve mais condições de seguir no combate. Com isso, Allen foi decretado vencedor por nocaute técnico e se manteve invicto na organização.

Além disso, o card do UFC Vegas 63 contou com dois brasileiros em ação, ambos no card preliminar. Pela categoria peso-pesado, Marcos Pezão teve um ótimo desempenho e derrotou o experiente Andrei Arlovski por finalização (mata-leão) ainda no primeiro round. Já na divisão peso-mosca, Carlos “Tizil” Mota fez sua estreia pelo Ultimate, mas acabou sendo superado pelo atleta Cody Durden na decisão unânime dos jurados.

Arnold Allen vence e emplaca 10º triunfo consecutivo

Responsáveis pela luta principal do UFC Vegas 63, Calvin Kattar e Arnold Allen iniciaram o combate de forma estudada. Aos poucos, Kattar foi tomando conta do centro do octógono e, com isso, conectou alguns golpes, enquanto Allen tinha em sua estratégia o contra-ataque. No final do primeiro round, ao tentar uma joelhada voadora, Calvin caiu de mau jeito, torceu o joelho e, ao ser atacado por Arnold, quase foi finalizado.

Por conta da lesão sofrida no final do primeiro round, Calvin Kattar já chegou ao segundo assalto lesionado, mas mesmo assim, buscou seguir na luta. A escolha, no entanto, não foi acertada. No início do segundo round, Kattar voltou a torcer o joelho lesionado e caiu mais uma vez, dessa vez sem condições de seguir no combate. Ao árbitro Herb Dean, só restou encerrar a luta e decretar a vitória de Arnold Allen por nocaute técnico (interrupção médica).

Com o resultado na luta principal do UFC Vegas 63, Arnold Allen segue invicto na organização, agora com incríveis 10 vitórias consecutivas dentro da franquia norte-americana. Diante disso, o inglês pode estar próximo de uma futura chance de lutar pelo cinturão da categoria peso-pena, que tem Alexander Volkanovski como campeão.

Marcos Pezão tem atuação de gala e finaliza Arlovski

Atleta da categoria peso-pesado, Marcos Pezão representou bem o Brasil no card do UFC Vegas 63. Enfrentando o veterano e ex-campeão dos pesados Andrei Arlovski, o brasileiro teve uma atuação de gala e finalizou o seu oponente com um mata-leão ainda no primeiro round do confronto.

Ainda nos primeiros segundos do duelo, Marcos Pezão partiu para cima e, com uma forte sequência de cruzados, balançou Andrei Arlovski, que foi ao solo. Com vantagem física, o paulista seguiu bastante ofensivo e, ao ver Arlovski dar as costas, não perdeu tempo e, rapidamente encaixou um justo mata-leão, que forçou os três tapinhas do veterano.

Com o resultado do confronto no UFC Vegas 63, Marcos Pezão se recuperou da derrota sofrida para Blagoy Ivanov e conquistou sua terceira vitória nas últimas quatro lutas que fez pelo UFC. Por outro lado, Arlovski voltou a conhecer o gosto amargo do revés após uma sequência de quatro triunfos consecutivos.

Brasileiro Carlos Tizil é derrotado em sua estreia

Primeiro brasileiro em ação no card do UFC Vegas 63, Carlos Tizil ignorou o nervosismo da estreia e, no começo da luta contra Cody Durden, optou por caminhar para frente, visando dominar o centro do octógono. O brasileiro, no entanto, foi pegou de surpresa por uma combinação de jab e direto do seu adversário, que o balançou. Depois disso, Durden aplicou uma boa queda e terminou o primeiro round por cima, em clara superioridade.

No segundo assalto, o roteiro seguiu o mesmo. Carlos Tizil bem que mostrou resistência, mas novamente foi derrubado por Cody Durden. Por baixo, o brasileiro tentou atacar os braços do rival em alguns instantes, mas não teve sucesso em suas tentativas. No terceiro e último round, ciente da desvantagem, Tizil buscou ser ofensivo, mas encontrou dificuldades para se manter em pé e viu seu oponente travar a luta até o final.

No fim, após três assaltos, Cody Durden foi declarado vencedor na decisão unânime no card do UFC Vegas 63 e emplacou sua segunda vitória consecutiva no UFC. Carlos Tizil, por sua vez, perde em sua estreia no Ultimate e viu chegar ao fim sua sequência de dois triunfos seguidos na carreira.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 63

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 29 de outubro de 2022

Card principal

Arnold Allen derrotou Calvin Kattar por nocaute técnico no 2R

Max Griffin derrotou Tim Means por decisão dividida dos jurados

Waldo Cortes-Acosta derrotou Jared Vanderaa por decisão dos jurados

Tresean Gore finalizou Josh Fremd com uma guilhotina no 2R

Khalil Rountree Jr. derrotou Dustin Jacoby por decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Roman Dolidze derrotou Phil Hawes por nocaute no 1R

Marcos Pezão finalizou Andrei Arlovski com um mata-leão no 1R

Jun Yong Park finalizou Joseph Holmes com mata-leão no 2R

Steve Garcia Jr. derrotou Chase Hooper por nocaute técnico no 2R

Cody Durden derrotou Carlos Tizil por decisão unânime dos jurados

Christian Rodriguez finalizou Joshua Weems com um estrangulamento no 1R