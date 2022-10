Após vencer Anderson Silva, Jake Paul agora mira duelos contra Nate Diaz e Canelo Alvarez (Foto: Reprodução) - (Foto: Divulgação)

Publicado 31/10/2022 16:30

O hype em cima de Jake Paul é cada vez maior e justificável. No último sábado (29), em Glendale (EUA), o Youtuber conquistou a maior vitória da sua carreira no Boxe ao derrotar o ex-campeão peso-médio do UFC Anderson Silva na decisão unânime dos jurados após oito rounds de combate. Com o resultado, o americano manteve sua invencibilidade na modalidade, agora com seis vitórias, sendo três delas contra ex-lutadores do UFC.



Após o importante resultado, Jake Paul já falou sobre o seu futuro no Boxe e afirmou que o triunfo diante de uma lenda das artes marciais vai ser importante para atrair a atenção de grandes nomes do esporte que vão desejar enfrentá-lo.



“Acho que essa luta fez duas coisas. Vai fazer com que caras com nível muito mais alto queiram me enfrentar e vai fazer os que já estavam assustados não me enfrentarem de jeito nenhum. Tenho certeza que há muitos nomes, ainda não tive tempo de entrar no Twitter e ver os desafios. Vamos voltar ao quadro e ver quem vai ser o próximo”, disse o americano, que logo na sequência, citou o ex-lutador do UFC, Nate Diaz, e o campeão mundial de Boxe Canelo Alvarez como seus próximos alvos.



“Nate Diaz esteve aqui agindo como uma p***. Todo mundo quer essa luta. Ele tentou arrumar uma briga no corredor. Nate, pare de lutar com os outros de graça. Vamos fazer isso no ringue, ok? Sei que você é um pouco devagar, mas tudo bem, podemos fazer essa luta acontecer. Você também, Canelo (Alvarez). Você está ficando velho, você pareceu estranho contra GGG. Ainda quero essa luta também”, disparou.