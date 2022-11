Jake Paul venceu Anderson Silva em duelo de Boxe no último sábado - (Foto: Reprodução/TheMacLife)

Publicado 03/11/2022 18:30 | Atualizado 03/11/2022 18:46

Em entrevista ao podcast Impaulsive, o youtuber Jake Paul se disse pessimista quanto aos números de venda de pay-per-view para sua luta de Boxe contra Anderson Silva, que ocorreu no último sábado (29).



Paul, que derrotou a lenda do MMA por decisão unânime (77-74, 78-73 e 78-73), afirmou que as declarações de Anderson Silva na semana anterior à luta, dizendo que havia sofrido dois knockouts durante o treino, frearam as vendas, que até então vinha bem.



"Acho que as vendas (de pay-per-view) ficarão em torno de 200, 300 mil. O que é desapontador. As vendas estavam ótimas até o dia 26, quando saíram as notícias de que Anderson sofrera um knockout em seu camp, ou algo do tipo, e que a luta poderia estar sob risco. Aí as vendas simplesmente foram lá para baixo”, disse o youtuber.