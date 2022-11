Humorista Whindersson Nunes desafiou Jake Paul para duelo no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 02/11/2022 12:00

Humorista, Youtuber e também boxeador, Whindersson Nunes esteve de olho na vitória de Jake Paul sobre Anderson Silva em duelo de Boxe realizado no último sábado (29), em Glendale (EUA). Prova disso é que, logo após o triunfo do americano, o influenciador do Piauí fez uma publicação em suas redes sociais desafiando o americano.



Vale ressaltar que, em maio deste ano, Whindersson já havia deixado claro seu desejo de subir aos ringues para enfrentar Logan Paul, irmão de Jake Paul, em uma luta de Boxe. O humorista afirmou, à época, que estava esperando Logan aceitar o desafio para que, então, uma data fosse marcada para o combate acontecer. O brasileiro ainda foi além, dizendo que o americano “não aguentaria 10 minutos” com ele no ringue.