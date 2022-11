Campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya disse que pretende enfrentar Gregory Robocop futuramente - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 02/11/2022 16:00

Atual campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya está prestes a fazer mais uma defesa de cinturão, no próximo dia 12 de novembro, na luta principal do UFC 281, quando terá pela frente Alex Poatan, seu maior algoz nas artes marciais. Enquanto o duelo não acontece, o nigeriano já pensa nos próximos passos da sua carreira e também em possíveis adversários num futuro próximo.



Em participação recente no canal de Jake Paul no YouTube, Israel Adesanya revelou alguns nomes da divisão peso-médio que ele considera que podem ser potenciais oponentes daqui para frente. Sem pestanejar, o campeão citou os nomes de Khamzat Chimaev e Sean Strickland, e até mesmo do brasileiro Gregory “Robocop”.



“Um bom lutador que eu gostaria de enfrentar é um cara que lutou há não muito tempo, o nome dele é (Gregory) Robocop. É um cara brasileiro. Ele teve aquele corte, não dá para esquecer daquele corte. Ele é sólido, seria uma luta boa. Sem rixa, nem nada, só acho que ele vai chegar até o topo e eu gostaria de me testar contra um cara assim”, explicou o nigeriano.



Ao tomar conhecimento da declaração e de que teve seu nome citado por Israel Adesanya, Gregory Robocop utilizou suas redes sociais para responder e afirmou que tem o cinturão peso-médio do UFC como o “objetivo principal” da sua carreira e que, por conta disso, espera enfrentar o nigeriano em breve.



“Estou aqui, Israel Adesanya. Meu objetivo é o cinturão. Se você continuar como campeão, com certeza vamos lutar em breve”, escreveu o brasileiro.