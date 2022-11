Paulo Borrachinha tem apenas mais uma luta restante em seu contrato com o UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 04/11/2022 16:00

Mais um atleta do UFC parece estar de malas prontas rumo ao Boxe e, para não perder o costume, esculachando a organização de Dana White. Paulo Borrachinha deve fazer sua despedida do Ultimate na edição 284, marcada para o dia 11 de fevereiro, em confronto diante do ex-campeão peso-médio Robert Whittaker, na Austrália.



O atleta da categoria peso-médio vai repetir a trajetória de outros lutadores do UFC, como Anderson Silva, Vitor Belfort, Tyron Woodley, Uriah Hall, entre outros. Borrachinha aproveitou a postagem para anunciar que o fim do seu vínculo com o UFC está próximo, para deixar claro a sua insatisfação com a grana que recebe.



“Meu contrato miserável com o UFC acaba em alguns poucos meses. Vai terminar a tempo. Um novo boxeador está chegando à cidade”, escreveu o lutador mineiro em suas redes sociais.