Vitor Belfort já desafiou Jake Paul, mas o duelo ainda não aconteceu(Foto: Reprodução)

Publicado 04/11/2022 09:00

Em entrevista ao canal do Marinho, o brasileiro Vitor Belfort elogiou o caminho que o Youtuber norte-americano Jake Paul vem traçando no Boxe.



No último sábado, Jake Paul derrotou o brasileiro Anderson Silva, uma das lendas do MMA, e aumentou o seu cartel para seis vitórias e nenhuma derrota.



Perguntado se o Youtuber, com quem andou trocando farpas nas redes sociais, era "de verdade", Vitor não titubeou.



"Com certeza ele é de verdade, né? Está aí fazendo um grande trabalho, entretendo, conseguiu fazer uma carreira curta, mas brilhante. E ele está treinando forte, né? Não foi à toa que chegou onde chegou. O trabalho dele é bem feito. Está de parabéns", disse Vitor.