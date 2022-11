Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Publicado 05/11/2022 11:00

Rio - A modelo Daniella Chavez é bastante conhecida no futebol latino-americano. Ela costuma dar pitacos sobre o esporte e recentemente chegou a juntar dinheiro para comprar o O’Higgins, equipe de Chile, mas a negociação não avançou. Recentemente, ela fez uma postagem com intuito de consolar torcedores do América do México, após a eliminação da equipe para o Toluca na Liga MX.

"Eu quero consolar um torcedor do América e elevar o seu ânimo. Quero uma relação sexual a três com um fã", disparou Daniella, que afirmou que seu namorado havia topado o encontro. "Seria dois homens. O meu namorado e um fã. Gostaria de encontrar alguém especial. Já conversei com e ele topou a ideia", disse.

Nascida no Chile, a modelo ficou conhecida quando revelou ter tido um caso com o astro do futebol mundial, o português Cristiano Ronaldo. Na ocasião, ao jornal inglês The Sun, ela disse que conheceu o atleta em 2014, nos Estados Unidos. Ela detalhou o perfil tímido do jogador e disse que ele "adorou" seus seios e o fato de nunca ter dormido com uma playmate. O caso teria acontecido enquanto Cristiano Ronaldo namorava com a russa Irina Shayk, entre 2010 e 2015.