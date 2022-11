Tite convocará a seleção brasileira para a Copa do Mundo nesta segunda - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/11/2022 19:56

Rio - Tite não faz questão de esconder que está ansioso para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A lista, que será anunciada na próxima segunda-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro, tem tirado o sono do treinador.

Desde o mês passado, as corridas matinais e a natação têm sido a forma que o treinador espairece a cabeça da ansiedade. É comum que ele acorde por volta de quatro ou cinco da manhã pensando em quem convocar.



São 26 nomes que vão representar o Brasil no Qatar. Mais ainda, tentar o hexacampeonato mundial. Em entrevista dada ao LANCE! no começo de outubro, Tite reconheceu o peso de buscar o título após um ciclo de preparação "praticamente perfeito".



"A gente elabora internamente (a conquista). Eu também não posso carregar uma história toda de outras gerações que construíram um legado importante. Temos que focar no momento, temos que potencializar essa geração que vem surgindo e estabelecer uma relação humana de confiança. Para mim, essa é a premissa básica. Num período de quatro anos, somados aos outros dois (2016 até 2018), te dá uma relação de confiança. Quando uma relação de confiança se estabelece dentro de um ambiente de trabalho, é o primeiro passo para o desempenho em alto nível", afirmou.



Nesse sentido de confiança, vários jogadores experientes se sobressaem internamente. Durante a entrevista, César Sampaio fez questão de destacar Neymar. Ainda visto por muitos como um "menino", o camisa 10 foi exaltado por um dos auxiliares de Tite.

"A expectativa é inerente à história. Essa expectativa e ansiedade o Brasil construiu. Nós voltamos a ser os líderes do ranking da Fifa. O Raphinha, um pouco nervoso conversando com o Neymar em seu primeiro jogo (contra o Uruguai), ouviu: “Faz o que você faz no seu clube. O que você fez lá que te trouxe aqui”. O Neymar é um dos nossos líderes, e você ouvir isso de uma referência, te traz uma segurança de que você vai ter pessoas com mais experiência que podem ser consultadas. Temos os meninos que vieram da conquista olímpica também, mas temos os mais experientes que estão sempre nos ajudando nessa gestão", contou.



Poucas dúvidas sobre a lista cercam a cabeça da comissão nesses últimos antes da convocação. Com todos os nomes praticamente definidos, Tite ainda terá, pelo menos, dois dias de pouco sono até o anúncio oficial.