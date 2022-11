Em fim de contrato com o Flamengo, Rodinei entra na mira do Grêmio - Marcelo Cortes / Flamengo

Em fim de contrato com o Flamengo, Rodinei entra na mira do GrêmioMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2022 18:15 | Atualizado 04/11/2022 18:18

Após garantir o acesso para a Série A em 2023, o Grêmio já iniciou o planejamento para a montagem do elenco da próxima temporada. De acordo com a "Rádio Guaíba", o treinador Renato Gaúcho indicou dois jogadores do futebol carioca para a diretoria gremista: o lateral-direito Rodinei, do Flamengo, e o volante Tchê Tchê, do Botafogo.

o meia Nenê, do Vasco, também foi indicado como possível alvo. Sem grande poder de investimento, Renato Gaúcho e sua comissão técnica estão mapeando o mercado em busca de jogadores em fim de contrato e Rodinei seria um dos alvos preferidos do treinador. Além do lateral,

A situação de Tchê Tchê, no entanto, é mais complicada. Com contrato até o fim de 2024 com o Botafogo, a contratação do volante precisaria de um investimento por parte da equipe gaúcha. O pedido do treinador pode pesar nesse sinal por uma investida mais concreta.