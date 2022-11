Yuta Nakayama é zagueiro da seleção japonesa - Foto: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP

Publicado 04/11/2022 17:10

Dois dias depois de divulgar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, o Japão sofreu uma baixa. Isso porque o zagueiro Yuta Nakayama sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e precisará passar por cirurgia. Ele, então, será desconvocado.

Nakayama é jogador do Huddersfield Town, time que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. O defensor se machucou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Sunderland, que aconteceu na quarta-feira. No dia seguinte, quinta-feira, o clube confirmou a gravidade do problema, que o tira do Mundial do Catar.



"Após avaliação de especialistas, podemos confirmar que Yuta Nakayama sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que exigirá cirurgia, infelizmente o descartando pelo restante da temporada 2022/23 do Sky Bet Championship. Desejamos-lhe uma rápida recuperação, Yuta", escreveu o Huddersfield Town.

Cabe destacar que o Japão ainda pode ter que substituir mais um jogador. Isso porque o defensor Takehiro Tomiyasu, do Arsenal, deixou o jogo contra o Zurique, na última quinta-feira, pela Liga Europa, com problemas musculares.

Em tempo: a seleção japonesa está no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Espanha. A estreia do Japão acontece no dia 23 de novembro, às 10h (de Brasília), contra a Alemanha no Khalifa International Stadium.