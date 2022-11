Messi citou Brasil entre os favoritos ao título da Copa do Mundo - AFP

Messi citou Brasil entre os favoritos ao título da Copa do MundoAFP

Publicado 04/11/2022 18:44 | Atualizado 04/11/2022 18:46

Nesta sexta-feira, o site "Footy Headlines" vazou imagens da chuteira que Lionel Messi usará na Copa do Mundo do Catar. O calçado do astro da seleção argentina é predominantemente dourado, mas também conta com detalhes em azul, branco e preto. Confira abaixo:

Possível chuteira de Messi para a Copa do Mundo 2022 Foto: Reprodução/Footy Healdines

De acordo com o site, que é especializado em vazar chuteiras e uniformes tanto de seleções quanto de times, a chuteira recebeu o nome de "Messi 2022 World Cup Speedportal". Ela é inspirada na que o atacante usou durante o Mundial de 2006, na Alemanha.

Esta, aliás, será a última Copa do Mundo do atual camisa 10 da seleção argentina. A informação foi confirmada pelo próprio jogador em entrevista à "Star+", em outubro deste ano.

Vale lembrar que a Argentina está no Grupo C do Mundial, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia da Albiceleste acontecerá no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.