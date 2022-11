Dorival Júnior - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 04/11/2022 16:33

Rio - Mesmo com foco na Copa do Mundo do Catar, a CBF já começa a se movimentar internamente para definir o futuro treinador da seleção, tendo em vista que Tite deixará o cargo após a disputa do Mundial. Em entrevista ao programa Futlive, o narrador do SBT, Téo José, disse entender que o novo comandante da seleção brasileira já está definido.

"O Dorival Júnior vai ser o treinador da seleção, me cobrem", destacou, antes de completar, explicando o motivo de Abel Ferreira não assumir o cargo.

"Com essa turma que está na CBF, ele (Abel Ferreira) não vai nunca. Quando o Tite sair, ele vai levar a turma de confiança dele. Mas aqueles outros que estão em volta, aquela turma vai ficar. Você acha que eles vão querer um português lá? O Tite fez um ótimo trabalho de estrutura e blindagem. Mas se você colocar Guardiola, Abel ou Vítor Pereira, o pessoal que vai ficar lá vai engolir qualquer um deles. Eles não vão querer estrangeiro na seleção de jeito nenhum", finalizou.

A decisão sobre o novo treinador da seleção brasileira sairá apenas em 2023. Enquanto isso, Tite se prepara para anunciar os 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo. A convocação será realizada nesta segunda-feira (07), às 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol.