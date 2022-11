Cano foi novamente herói no Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Cano foi novamente herói no FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 04/11/2022 14:49

Ex-Vasco e atualmente no Fluminense, o atacante Germán Cano está na torcida pelo retorno do Cruz-Maltino à Série A. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o camisa 14 exaltou seu ex-clube e ressaltou que o Vasco merece a vitória no jogo do acesso, contra o Ituano.

"Falei outro dia com pessoas da imprensa também. Domingo é um jogo decisivo para o Vasco. Tenho muita amizade dentro do Vasco. Espero que possa subir. O Vasco é um time muito grande, que representa muitas coisas importantes dentro do Brasil. Espero que possam ganhar, porque eles merecem", disse Cano.

O confronto decisivo para o futuro do Vasco acontecerá no domingo, às 18h30, contra o Ituano no Novelli Junior. Em caso de vitória ou empate, o Cruz-Maltino garante vaga na Série A. Entretanto, se perder, tem grandes chances de permanecer mais um ano na Série B.

O Fluminense de Germán Cano, por sua vez, ocupa o quarto lugar do Brasileirão, com 61 pontos, e já está matematicamente classificado para a fase de grupos da Libertadores 2023. O próximo compromisso do Tricolor Carioca é contra o São Paulo, às 16h30 deste sábado, no Maracanã.