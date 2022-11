Ultras do PSG em festa durante partida da Liga dos Campeões - Franck Fife/AFP

Ultras do PSG em festa durante partida da Liga dos CampeõesFranck Fife/AFP

Publicado 04/11/2022 14:01

A Uefa abriu novo processo disciplinar contra o Paris Saint-Germain por atitudes de torcedores na partida contra a Juventus, pela última rodada da Champions League, vencida pelo clube francês por 2 a 1. Os ultras (ou torcidas organizadas) usaram bombas de fumaça, sinalizadores e arremessaram objetos no campo.



O Comitê Disciplinar da entidade pretende analisar o caso até o fim deste mês. A Uefa trabalha com a estimativa de que aproximadamente dois mil parisienses lotaram o setor visitante no duelo com o clube italiano.

Essa não é uma situação isolada envolvendo o PSG. A entidade europeia também abriu ação contra o clube no jogo contra o Maccabi Haifa, de Israel, por torcedores levarem bandeiras da Palestina em alusão à sua posição no conflito com Israel e faixas com os dizeres "Gaza existe. Gaza resiste. Palestina Livre".



O Paris Saint-Germain empatou com os mesmos 15 pontos do Benfica, mas se classificou em segundo lugar do grupo da Champions League. O sorteio das oitavas de final acontece na próxima segunda-feira, às 08h.