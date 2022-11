Willian Arão marcou pela primeira vez no Fenerbahçe, da Turquia - JANEK SKARZYNSKI / AFP

Publicado 04/11/2022 13:21

Willian Arão vive um momento especial na carreira. O ex-volante do Flamengo marcou pela primeira vez com a camisa do Fenerbahçe, da Turquia, na última quinta-feira (3), na vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pela Liga Europa. O jogador não escondeu a felicidade e celebrou a boa fase.

"Muito feliz com meu primeiro gol, com meu desempenho e a atuação da equipe", disse o volante, que comemorou a classificação do time turco para a próxima fase da Liga Europa.

"Atingimos nosso primeiro objetivo, que era a classificação em primeiro lugar do grupo e que nos leva direto para as oitavas de final. Ainda não ganhamos nada, mas estamos no caminho certo", completou.

Com a vitória sobre o Dínamo de Kiev, o Fenerbahçe garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga Europa como líder do Grupo B. O time turco ainda tem mais dois jogos antes da Copa do Mundo, contra o Sivasspor, na segunda-feira (7), e Giresunspor, no sábado (12), pelo Campeonato Turco.