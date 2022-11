Gerson - Divulgação / Olympique de Marselha

Publicado 04/11/2022 12:53

Rio - Em baixa no Olympique de Marselha, o meia Gerson pode deixar o clube francês rumo ao Sevilla. E de acordo com informações do portal espanhol "Fichajes", o brasileiro poderá ser vendido por um valor bem inferior ao pago pela sua equipe atual para tirá-lo do Flamengo no ano passado.

O Olympique desembolsou algo em torno de 25 milhões de euros na época para contratar o jogador do Flamengo. De acordo com o site, o clube francês estaria aceitando uma quantia bem abaixo, na casa dos 12 milhões de euros, ou seja, aproximadamente R$ 60 milhões, pela liberação do meia.

Recentemente, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel rechaçou a possibilidade do clube carioca tentar o retorno de Gerson para a próxima temporada. "Não tem nada, só boas lembranças. Além de um grande atleta, que deu felicidade para a torcida e para todos aqui dentro do clube. Ele é um grande ser-humano, amigo de todos, o ambiente é o melhor possível. Estamos torcendo para o sucesso dele. O Gerson está jogando Champions League, está em outra realidade lá na Europa. É sempre muito bom falar dele", afirmou em entrevista ao Sportv.

Revelado pelo Fluminense, Gerson foi negociado com o futebol europeu em 2016. Ele defendeu Roma e Fiorentina, mas teve seu melhor momento no Flamengo. Contratado em 2019, ele foi peça fundamental nas conquistas do Rubro-Negro sob o comando de Jorge Jesus naquela temporada. Gerson também foi campeão do Brasileiro no ano seguinte. Sua boa fase no Flamengo o levou a receber chances com Tite na seleção brasileira.