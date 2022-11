Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 04/11/2022 10:30 | Atualizado 04/11/2022 10:36

Rio - O volante Richard, de 28 anos, recebeu ameaças de morte de alguns torcedores do Ceará. O jogador Boletim de Ocorrência na Justiça, com a situação sendo tratada por advogados. O Vôzão e o próprio atleta utilizaram suas redes sociais para lamentar o ocorrido.

"Nos últimos dias, recebi algumas mensagens ofensivas e até mesmo ameaças de morte. Por precaução e segurança, já fiz o BO na justiça e o assunto está com meus advogados. Lamento que passemos por isso", disse o jogador.

O Ceará vive um momento delicado na competição, com apenas uma vitória no returno. A má fase levou o clube alvinegro para a zona de rebaixamento da Série A. Richard passou por clubes importantes como Fluminense, Vasco e Corinthians.

Confira a nota oficial do Ceará sobre o episódio:

"O Ceará Sporting Club repudia as ameaças de morte sofridas pelo atleta Richard Coelho por meio de redes sociais. A fim de identificar os criminosos e puni-los no rigor da lei, o Alvinegro acionará os órgãos de segurança pública para tomarem todas as medidas cabíveis de repressão a esses atos.



Pedimos aos torcedores que se conscientizem sobre a necessidade de manutenção da paz no futebol. Jogadores e suas famílias merecem respeito e devem ter a integridade física e psicológica preservada. O futebol deve continuar sendo um instrumento catalizador do entretenimento saudável e pacífico para todos, nunca excedendo os limites da civilidade e do respeito."