Carro da Red Bull Racing passa por cassino em Las VegasFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 04/11/2022 16:01

Nesta semana, fãs filmaram parte de uma gravação de peça promocional do GP de Las Vegas, que retornará ao calendário da Fórmula 1 em 2023. No vídeo, que pode ser visto abaixo, um carro da RBR passa dentro de um cassino. Confira:

Totally normal day in Vegas pic.twitter.com/Dv0cGzi09E — Overtime (@overtime) November 4, 2022

É possível ver que o chassis utilizado é o RB7, usado por Mark Webber (hoje, aposentado) e Sebastian Vettel (atualmente, na Aston Martin) durante a temporada de 2011.

O GP DE LAS VEGAS

Esta prova acontecerá no dia 18 de novembro de 2023, num circuito de rua nos arredores da Las Vegas Strip. É nela, inclusive, onde estão localizadas os mais famosos hotéis e cassinos da cidade. O circuito contará com 50 voltas e terá 6,12 km de extensão.

Como Nevada, estado onde fica Las Vegas, está localizado a oeste dos Estados Unidos, o GP será noturno. Assim, a largada deve acontecer às 22h (horário local) do sábado. No Brasil, portanto, a corrida terá início na madrugada, às 2h (de Brasília) do domingo.