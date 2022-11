Van Dijk - AFP Photo/Paul ELLIS

Publicado 04/11/2022 20:35

Um dos principais zagueiros do mundo, o holandês Virgil Van Dijk surpreendeu bastante ao escolher o atacante mais difícil que já marcou. O defensor do Liverpool confessou em entrevista à "Sky Sports" de que, ao invés de Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar, seu 'calcanhar de aquiles' é o francês Giroud, do Milan.

"O atacante mais difícil que eu já marquei? Giroud. Sempre senti que ele, de alguma forma, conseguia marcar contra mim. Jogando pelo Arsenal, Chelsea ou França. Ele sempre marcava", afirmou.

Para reforçar sua opinião, o zagueiro do Liverpool relembrou um fatídico jogo entre o Liverpool e Chelsea, então equipe do atacante francês, que também contou com gol marcado por Giroud.

"No ano em que conquistamos a Premier League, vnecemos o Chelsea por 5 a 2. Quando fizemos 3 a 0, ele conseguiu marcar um gol bem difícil e eu fiquei pensando: 'estamos vencendo facilmente, mas ele continua fazendo gols contra mim'.", encerrou.