Botafogo conquistou dentro da Gávea, sobre o Flamengo, o Cariocão Feminino - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2022 12:56

Rio - O Botafogo venceu o Flamengo por 2 a 0 na Gávea e conquistou o título do Campeonato Carioca Feminino. Após abrir vantagem no jogo de ida, com o placar de 3 a 1, as gloriosas comandadas por Gláucio Carvalho, não tomaram conhecimento na casa das rubro-negras e, com autoridade, levantaram o terceiro troféu da história do clube no torneio.

Além de coroar uma belíssima campanha, junto ao trabalho de recuperação da modalidade em General Severiano, a equipe feminina ainda entrou para a história da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo (SAF) como o primeiro título de um time principal.

O primeiro gol do duelo saiu aos 28 minutos. Kamilla recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou colocado, encobrindo a goleira Gabi Croco, marcando um golaço.

Já na reta final da primeira etapa, nos acréscimos, Camila Cruz cobrou falta de muito longe e a bola morreu no ângulo esquerdo da goleira do Flamengo.

O destaque da partida, no entanto, ficou com a arqueira Yasmin, do Botafogo, que salvou a equipe em inúmeras chances claras do Flamengo. No segundo tempo, mesmo com fortes câimbras, foi fundamental e evitou uma reação das donas da casa.