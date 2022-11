Cavani e Suárez, experientes atacantes da seleção uruguaia - Silvio Avila/AFP

Publicado 05/11/2022 13:43

Faltando menos de 20 dias para a estreia do Uruguai na Copa do Mundo, o atacante Edinson Cavani teve diagnosticada uma lesão no tornozelo. O jogador já foi confirmado como desfalque do Valencia no confronto com a Real Sociedad, neste domingo (6), pela 13ª rodada de La Liga.

O centroavante vem passando por tratamento especial para evitar inflamação no local, o que acarretaria em outros problemas - como a gravidade da lesão. No último fim de semana, Cavani deixou o gramado na partida contra o Barcelona com apenas 17 minutos.



Apesar das notícias preocupantes, Cavani treinou grande parte da semana com o grupo, mesmo que com limitações, e aumentou o otimismo por um retorno rápido.

O jogador está na lista de 55 nomes enviada à Fifa pelo Uruguai como um dos atletas que pode ser chamado para defender a Celeste na Copa do Mundo do Catar. A seleção treinada por Diego Alonso estreia no dia 24, às 10h, contra a Coreia do Sul.