Elle BrookeReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2022 14:30

Rio - A musa do OnlyFans, Elle Brooke, tem se aproximado do boxe ultimamente. Apesar de seguir com a plataforma e com a carreira de modelo, ela está empolgada com a nova atividade. Em entrevista recente, Elle afirmou que se arrepende de não ter começado no esporte mais cedo.

"O maior erro que já cometi é provavelmente não começar o boxe mais cedo. Tenho 24 anos e, se começasse antes, seria bem melhor [no boxe]", afirmou a modelo.

Elle Brooke é famosa bastante famosa nas redes sociais. Recentemente, ela fez sua estreia com sucesso no boxe. Ela conseguiu uma vitória sobre AJ Bunker em julho deste ano. Nas redes sociais, a modelo também exibe sua paixão pelo Manchester City.