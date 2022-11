Avaí empatou com o Santos por 1 a 1 e confirmou seu rebaixamento para a Série B 2023 - Ivan Storti/Santos FC

Publicado 05/11/2022 19:09

O Avaí não resistiu aos resultados ruins e acabou confirmando seu rebaixamento. A equipe catarinense foi matematicamente rebaixada neste sábado (5), fora de casa, após ficar no empate com o Santos.

Com oito pontos de distância para o Cuiabá, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento com 37 pontos, o Avaí volta para a segunda divisão após dois anos e se torna a segunda equipe a ser oficialmente rebaixada no Brasileirão 2022. O Juventude, que tem apenas 21 pontos, já havia sido confirmado.

O empate com o Santos interrompeu uma sequência de oito derrotas para a equipe de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Avaí na competição foi na 27° rodada contra o Atlético Mineiro, em casa, no dia 17 de setembro.