Publicado 05/11/2022 16:25

Rio - O pai de Neymar teria assumido uma dívida milionária de Zé Love, ex-parceiro do camisa 10 da Seleção Brasileira no Santos e amigo da família. A informação foi publicada pelo colunista Diego Garcia, do 'Uol Esporte'.



A dívida de Zé Love teria sido contraída com o Banco do Brasil e Neymar Pai teria concluído a operação por R$ 1.038 milhão - R$ 950 mil pela compra e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios. O processo tramitou pela 1ª Vara Judicial de Promissão, cidade onde nasceu Zé Love, e foi validada pela juíza Mariane Cabral.



A compra faz com que a dívida de Zé Love com o banco seja extinta. Segundo o colunista, o valor era referente a seis processos por empréstimos contraídos , além de dívidas do cartão de crédito e cédulas rurais, uma forma de crédito voltada para a agricultura. O jogador foi condenado a pagar R$ 155 mil em um dos processos em outubro deste ano.



No dia 1 de novembro, Zé Love fez um post nas redes sociais exaltando a amizade que tem com o craque do PSG. "E sobre Neymar, que muitos estão dizendo (que eu sou) baba ovo. Não, eu simplesmente tenho muita amizade, e além da amizade sou amigo e fã do cara foda que ele é, de Independente da opinião pública se posicionar, lutar pelo que acredita, coisa que 99% se omitiram com medinho", disse ele.



"De perder seguidores , de ser julgados, e além de tudo isso é o melhor jogador do mundo em atividade hj, coisa que para o brasileiro não tem valor ,valor tem quem se omiti, quem rouba, quem não tem a coragem que ele teve... Neymar é foda mesmo! Queiram vocês ou não", concluiu.

O LANCE! entrou em contato com a assessoria de Neymar que afirmou que não tem conhecimento sobre o assunto. A reportagem tentou contato com Zé Love, sem sucesso. A publicação será atualizada em caso de um posicionamento do jogador.