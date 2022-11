Zé Ricardo deixou o Vasco e assumiu o Shimizu S-Pulse, do Japão - Reprodução/DAZN

Publicado 05/11/2022 15:21

Zé Ricardo, ex-técnico do Vasco da Gama, não teve um bom fim de temporada no Japão. O Shimizu S-Pulse foi rebaixado na J1 League, o campeonato nacional local, com apenas 33 pontos somados nas 34 rodadas e ocupando a 17ª colocação - o torneio conta com 18 equipes.

O resultado da última rodada, contra o Consadole Sapporo, na derrota em 4 a 3, sacramentou o descendo da equipe comandada por Zé Ricardo. Vale destacar que o 16º disputará uma fase extra contra uma das equipes do topo da segunda divisão para definir uma das vagas na elite em 2023.

Zé Ricardo deixou o Vasco em junho deste ano após receber proposta financeira considerada irrecusável. No momento do desligamento, o Gigante da Colina estava invicto na Série B após 10 rodadas.

A J1 League teve como campeão o Yokohama Marinos, que disputará a Champions da Ásia ao lado de Kawasaki Frontale e Sanfrecce Hiroshima.