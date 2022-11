Martín Ojeda, do Godoy Cruz, da Argentina, despertou os interesses de Botafogo e Vasco - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 05/11/2022 18:10

O meia-atacante Martín Ojeda tem brilhado no futebol argentino e chamado a atenção do mercado. O argentino, de 23 ano, despertou interesse de clubes brasileiros, como Botafogo e Vasco, mas preferiu ficar no Godoy Cruz até o fim da temporada.

Com o campeonato terminando, agora o meia-atacante pode definir seu futuro fora longe da Argentina. o jogador chegou a indicar seu desejo de atuar na Europa, mas um possível novo destino apareceu nas últimas semanas.

O Orlando City, dos Estados Unidos, é o mais novo clube na disputa pelo destaque do Godoy. A situação financeira poderia pesar na negociação, já que a equipe da MLS acenou com condições favoráveis de desembolsar quantias altas.