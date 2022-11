3º – Rodrygo (Real Madrid): € 77,7 milhões (R$ 476,61 milhões) - (Foto: AFP)

Publicado 05/11/2022 19:00

Rio - O atacante Rodrygo, de 21 anos, vive a expectativa de ser chamado por Tite para disputar a Copa do Mundo de 2022. A convocação final do treinador será na próxima segunda-feira. Em carta divulgada pelo portal "UOL", o jovem se disse pronto para disputar o torneio e citou seus gols decisivos em favor do Real Madrid na última Liga dos Campeões.

"Eu vejo muita semelhança no mata-mata da Copa do Mundo e Liga dos Campeões, com muita dificuldade e bastante pressão. Mas eu me sinto muito preparado, sabe? Pô, eu jogo no Real Madrid e fui decisivo nos momentos mais importantes contra os melhores times do mundo para terminarmos a temporada com quatro títulos. Tipo, eu sei que posso ajudar bastante o Brasil também e estou preparado para isso", disse.

No último título do Real, Rodrygo foi decisivo com gols diante do Chelsea e do Manchester City, quartas e semifinais da Liga dos Campeões. No total, o jovem tem 13 gols na competição pelo clube espanhol, o mesmo número marcado por Ronaldo Fenômeno. Sobre como deseja atuar na seleção brasileira, Rodrygo pregou a humildade.

"É lógico que é difícil jogar na seleção, é sempre uma concorrência grande. São uns minutinhos aqui e ali. Foi assim todos os anos e, tipo, não é agora na minha vez que vai ser diferente, né? Mas acho que quem tem a ganhar com isso é só a seleção mesmo. Onde eu estiver vai ter briga por posição, vai ter disputa, nunca vou ter vida fácil. E que bom, que continue assim, pra eu sempre estar sendo desafiado e evoluir E eu já falei pro Tite: pro que ele precisar eu tô à disposição. Na direita, na esquerda, no centro, de meia, onde ele quiser", afirmou.