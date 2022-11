Iara Ferreira - Reprodução / Instagram

Iara FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 11/11/2022 11:30 | Atualizado 11/11/2022 11:47

Rio - De olho na Copa do Mundo, a musa do OnlyFans, Iara Ferreira, prometeu uma grande novidade para seus seguidores. Ela afirmou que vai disponibilizar de forma gratuita conteúdo na plataforma em todas as vezes que os Estados Unidos vencerem alguma partida da competição.

fotogaleria

Iara representa a seleção norte-americana no concurso de beleza Bela da Copa 2022. Ela ainda afirmou, que caso a equipe do Tio Sam surpreenda e leve o título inédito, a sua promoção irá ser estendida.

"Vai ser tudo sem censura, vou mostrar tudo. Se o EUA for campeão, ainda vou liberar um ano grátis com vídeos bem picantes para os torcedores comemorarem comigo. Vai ser um incentivo até para os jogadores (risos). Aliás, um deles está no meu OnlyFans e já aprovou meu conteúdo. Ele pediu um ensaio em campo de futebol para mostrar para os amigos do futebol, vou fazer em breve", afirmou em entrevista ao portal "Cena Pop".

Em relação ao Brasil, Iara afirmou que irá torcer pela Seleção e não descartou a divulgação de conteúdo, caso a equipe de Tite se dê bem na competição. "Por ser brasileira, vou ficar dividida na torcida. Mas como estou morando nos EUA, em uma nova fase, nada mais justo do que representar os americanos. Claro que se a minha seleção for eliminada, vou torcer muito para o Brasil. Aí vou pensar nesse presente, talvez um mês de perfil grátis", contou.