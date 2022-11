Pedro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/11/2022 12:30

Rio - Após viver em 2022 a sua melhor temporada na carreira, o atacante Pedro, do Flamengo, irá disputar no Catar a sua primeira Copa do Mundo. Com estilo de centroavante clássico, o artilheiro falou sobre as suas referências no futebol atual e também seus ídolos na seleção brasileira.

"Acompanho muito o Lewandowski e o Benzema, são dois grandes atacantes que eu procuro observar quando estão jogando. No Brasil é Ronaldo, Romário e Adriano Imperador, eu sempre vi eles desde criança", disse em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo.

Aos 25 anos, o atacante irá disputar seu primeiro Mundial, porém, ele faz parte de uma lista que tem veteranos como Thiago Silva e Daniel Alves. Sobre as chances do Brasil, Pedro destacou a empolgação que o atual grupo está em disputar a competição no Catar.

"Acredito que cada um tem a sua preparação, eu vejo um Brasil hoje muito forte para essa Copa do Mundo, estão todos em alto nível no seu clube. Sobre o pessoal que joga fora, eu vejo o brilho nos olhos deles de vestir a camisa da seleção brasileira. Para o Thiago Silva é como se fosse a primeira convocação dele, então isso me motiva ainda mais. É gratificante demais poder fazer parte desse grupo. Vejo o Brasil muito forte para essa Copa e todos com o mesmo objetivo de trazer o hexa", finalizou.