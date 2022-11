Messi vive grande momento pela seleção da Argentina - ANDRES KUDACKI / AFP

Publicado 11/11/2022 13:11

Campeã da Copa América e uma das favoritas ao título mundial, a Argentina divulgou nesta sexta-feira (11) os convocados para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O técnico Lionel Scaloni convocou jogadores que eram dúvidas por lesão, mas que estão recuperados para jogar a competição.

Entre as novidades de última hora estão Dybala, Joaquín Correa, Foyth e Palacios, recuperados de lesão. Já Lo Celso e Ángel Corrêa, que estão lesionados, ficaram de fora. Autor de 43 gols em 2022, o atacante Cano, do Fluminense, não estava na pré-lista e, por isso, não podia ser convocado.

A delegação argentina se reúne a partir da próxima segunda-feira, dia 14, para um curto período de treinos em Abu Dhabi. No dia 16, a Albiceleste fará um amistoso contra o Emirados Árabes Unidos e, em seguida, viajará para o Catar.

A Argentina está no Grupo C e estreia no dia 22 de novembro, às 7h, contra a Arábia Saudita. Os argentinos também enfrentam o México e a Polônia, nos dias 26 e 30, respectivamente.

Confira os convocados:

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal)

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Juan Foyth (Villarreal)

MEIAS: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

ATACANTES: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), e Joaquín Correa (Inter de Milão)