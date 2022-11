Paul Pogba, astro da seleção francesa e da Juventus, da Itália - AFP

Publicado 11/11/2022 16:53

Fora da Copa, Pogba mandou uma mensagem aos jogadores que representarão a França no Mundial. Nas redes sociais, o meio-campista desejou boa sorte aos companheiros e ressaltou que seu coração estará com eles.

"Deus tinha outro plano para mim. Estarei apoiando meu time, minha nação, meu país de longe, mas meu coração está com eles! Boa sorte a todos os jogadores selecionados", escreveu Pogba.





Campeão do mundo em 2018, Pogba está fora da competição por causa de uma lesão no joelho direito. Ele, que nem chegou a jogar nesta temporada por causa do problema físico, passou por cirurgia e só retornará aos gramados no ano que vem.

Em tempo: a França está no Grupo D, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunisia. A seleção de Didier Deschamps estreia na Copa do Mundo no dia 22, às 16h (de Brasília), contra a Austrália no Al Janoub Stadium.