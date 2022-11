Virgil van Dijk, zagueiro, é o grande nome da seleção holandesa - John Thys/AFP

Publicado 11/11/2022 14:45 | Atualizado 11/11/2022 14:47

A Holanda convocou os 26 jogadores que irão disputar a Copa do Mundo do Qatar. Sem surpresas na lista, a grande ausência da Laranja Mecânica é o meia Wijnaldum, da Roma, que está lesionado desde o início da temporada.

Apesar do desfalque, a equipe dirigida por Louis van Gaal conta com diversos nomes conhecidos, como os zagueiros Van Dijk e De Ligt. Do meio para a frente, Frenkie de Jong e Memphis Depay, jogadores do Barcelona, são as principais peças da seleção europeia.

No Grupo A da Copa, a Holanda estreia na competição diante de Senegal, no próximo dia 21 de novembro. Na sequência, a Laranja Mecânica enfrenta o Equador e encerra sua participação na chave contra os donos da casa.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS DA HOLANDA:



- Goleiros: Justin Bijlow, Remko Pasveer e Andries Noppert



- Defensores: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia e Jeremie Frimpong



- Meias: Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor e Xavi Simons



- Atacantes: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang e Wout Weghorst