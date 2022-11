O técnico português Fernando Santos vê Portugal com condições de vencer a Copa do Mundo de 2022 - AFP

Publicado 11/11/2022 14:50

O técnico Fernando Santos divulgou na quinta-feira (10) a lista de convocados de Portugal para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O treinador português, que comandou a equipe na conquista da Eurocopa 2016, vê condições de brigar pelo título mundial neste ano, apesar da má fase de Cristiano Ronaldo.

"O que esse time pode dar? Eu vou responder de forma bem simples: é ser campeão do mundo. Eu acredito que isso é possível, os meus jogadores acreditam, então é isso que essa equipe pode dar", afirmou o técnico português na entrevista coletiva após a convocação.

Maior nome do futebol português e um dos maiores craques do futebol mundial, Cristiano Ronaldo não vive uma boa fase. O camisa 7 atravessa por uma crise de relacionamento com o Manchester United e tem ficado no banco na maioria das partidas. Porém, Fernando Santos acredita na redenção da sua estrela.

"Ele jogou os últimos quatro jogos. Se fosse há um mês, a questão seria diferente. Agora não. O Cristiano, como todos os outros que convoquei, vem com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo. O Cristiano está nesse lote seguramente", disse.

Cristiano Ronaldo disputará a sua quinta Copa do Mundo com Portugal. Aos 37 anos, este pode ser o último Mundial do astro português. Na temporada 2022/23, CR7 soma três gols e duas assistências, e foi relacionado para 18 partidas, sendo reserva na maioria.

Portugal está no Grupo H e estreia no dia 24, às 13h, contra Gana. A seleção portuguesa, que pode ser adversária do Brasil nas oitavas de final, ainda enfrenta o Uruguai e Coreia do Sul nos dias 28 e 2/12, respectivamente.