Antony em ação pelo UnitedOli SCARFF / AFP

Publicado 11/11/2022 17:12

Rio - O atacante Antony não deve ser preocupação para a seleção brasileira na Copa do Mundo. De acordo com Erik ten Hag, técnico do Manchester United, o jogador de 22 anos tem evoluído na recuperação de uma lesão muscular, que o afasta dos gramados há duas semanas.

"Estamos trabalhando nisso [recuperação de Antony]. Mas não posso confirmar se ele estará no elenco para o jogo de domingo. Ele fez progressos nos últimos dias e veremos até sábado se ele estará disponível para a equipe", disse o treinador.

Antony não entra em campo pelo United desde o dia 27 de outubro. O atacante deve se apresentar à seleção brasileira para iniciar a preparação da Copa na próxima segunda-feira, em Turim, na Itália.