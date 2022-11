Neymar e Gabigol - Divulgação

Neymar e GabigolDivulgação

Publicado 11/11/2022 19:59

Principal nome da Seleção Brasileira, o atacante Neymar comentou sobre a não convocação de Gabigol, do Flamengo, para a Copa do Mundo. Em entrevista ao canal "3 na Área", o jogador do Paris Saint-Germain esclareceu que nada teve a ver com o fato do camisa 9 rubro-negro não ser lembrado por Tite.



"Esses dias saiu uma coisa, após a convocação, sobre o Gabigol, falando que eu não o convoquei (para a Copa do Mundo). Milhares de sites falaram sobre isso. Seria ao contrário, eu seria o primeiro a falar para ele (Tite) convocar o Gabigol", disse Neymar.

Segundo o portal "Em Off", Neymar teria pedido para Tite que Gabriel Barbosa não fosse chamado para o Mundial do Qatar. O motivo? O relacionamento do jogador do Flamengo com Rafaella Santos, irmã do camisa 10 do PSG e da Seleção.

Gabigol e Rafaella tiveram alguns relacionamentos, com idas e vindas, mas hoje não estão mais juntos. Ainda de acordo com o portal, Neymar "tem ressentimentos" do atleta rubro-negro e "considera o ex-cunhado de ser um moleque".

Ainda ao "3 na Área", contudo, Neymar declarou que tem ótima relação com Gabi e afirmou que torce pelo jogador. O camisa 10 citou ainda que conversou com Gabigol após o título do Flamengo na Libertadores, no fim de outubro, e parabenizou o atacante.

"Eu sou amigo pessoal dele. Torço por ele, gosto dele como jogador. Para mim, ele é um craque. Depois que eles (Flamengo) ganharam a Libertadores eu falei com ele por vídeo. São coisas que inventam sem sentido, é triste... Eu não respondi ninguém, estou falando isso pela primeira vez. Estou tocando no assunto porque foi engraçado", frisou.

Com Neymar, mas sem Gabigol, a Seleção Brasileira se apresenta em Turim a partir de domingo para a reta final de preparação para a Copa do Mundo. Na Itália, os jogadores canarinhos ficam até o dia 19, quando viajam para Doha. No Qatar, o Brasil segue a preparação para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, no dia 24.