Espanha - As lesões e os seguidos problemas físicos marcaram os últimos meses do principal atacante do Real Madrid às vésperas da Copa do Mundo do Catar. Benzema, no entanto, vem aproveitando esse período fora dos campos para se preparar psicologicamente. E para os torcedores franceses que o aguardam no Mundial, ele manda um recado: "Estarei em boa forma na Copa do Mundo, preparado física e mentalmente."

Karim Benzema não tem sido tão atuante como gostaria nos gramados. Contra o Cádiz, ele perdeu seu quarto jogo seguido pelo Campeonato Espanhol. Antes, também não enfrentou o Sevilla, Girona e Rayo Vallecano.

Entretanto, ele é o primeiro a garantir que vai estar em ponto de bala para defender a França no Mundial.

"Tive um pequeno desconforto, nada grave. Ainda há tempo entre agora e 22 de novembro (data da estreia dos franceses na Copa do Mundo diante da Austrália)", falou o atleta nos microfones do Prime Vídeo após ser homenageado pelo Lyon, seu ex-clube, por ter conquistado a Bola de Ouro.

Protagonista do Real Madrid no título da Liga dos Campeões, o artilheiro falou sobre o sonho de conquistar o título da Copa do Mundo.

"Seria um dos melhores presentes de aniversário para mim. Cada partida será uma final. Temos um grupo muito bom e vamos encarar a Copa do Mundo jogo após jogo", afirmou o atleta que completa 35 anos no dia 19 de dezembro.

Atual campeã do mundo, a França está no Grupo D ao lado da Dinamarca, Tunísia e Austrália. A estreia vai ser diante dos australianos. Na segunda rodada, o encontro vai ser com os dinamarqueses, no dia 26. O terceiro e último confronto acontece no dia 30, diante dos tunisianos.