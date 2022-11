Neymar se sente mais preparado para jogar a Copa do Mundo em 2022 - Foto: AFP

Publicado 12/11/2022 14:59

Um dos principais nomes da seleção brasileira, o atacante Neymar comentou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao canal "3 na Área", o jogador afirmou que está em sua melhor fase e preparado para buscar o hexacampeonato para o Brasil.

"O clima na Seleção é muito bom. O ambiente sempre foi muito legal, mas eu acho que essa equipe está mais preparada do que as outras para ganhar, pelos jogadores, pelo time, pelo nosso técnico Tite, óbvio, por termos nos preparado muito bem para isso", disse.

O atacante do PSG fez um bom início de temporada europeia com 15 gols e 11 assistências em 19 jogos. Com os bons resultados nos jogos, Neymar acredita que a diferença para esta Copa do Mundo de 2022 pode ser o amadurecimento dentro de campo e o fato de não precisar lidar com lesões graves.

"Como atleta, sem dúvidas o (momento) de agora, pela experiência, pela forma de jogar, por tudo. Eu acho que hoje me sinto mais preparado para jogar uma Copa do Mundo do que em 2014", completou.