Tati Weg vai representar a Alemanha - Reprodução / Instagram

Tati Weg vai representar a AlemanhaReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2022 13:00

Rio - A Copa do Mundo vai começar e com ela as beldades também entram em campo. O concurso de beleza, Belas da Copa do Mundo de 2022, selecionou 17 modelos para representar 17 das 32 seleções que vão disputar o título da Copa do Mundo.

Confira a lista das beldades!