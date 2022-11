Vinicius Junior chega a Turim - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 14/11/2022 11:00 | Atualizado 14/11/2022 11:25

Rio - Após a chegada dos jogadores que atuam no futebol brasileiro no último domingo, esta segunda-feira foi dia da delegação da Seleção receber, em Turim, os atletas que atuam no futebol europeu. As únicas ausências foram Neymar e Marquinhos, do PSG, que tiveram problemas no voo e vão chegar mais tarde a cidade italiana. Os dois vão perder o primeiro treino do Brasil.

Os primeiros jogadores a desembarcarem foram Vinicius Junior e Éder Militão, do Real Madrid. Depois vieram outros destaques como Richarlison, do Tottenham, Lucas Paquetá, do West Ham, Daniel Alves, do Pumas, Rodrygo, também do Real, e Raphinha, do Barcelona.

Um grupo de torcedores brasileiros se aglomerou na frente do hotel próximo ao CT da Juventus para recepcionar os jogadores. O primeiro treinamento será comandado na parte da tarde, com as primeiras avaliações físicas dos jogadores que atuaram no fim de semana na Europa.

Em busca do hexa, a seleção brasileira fará a sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 contra a Sérvia. A partida vai acontecer às 16 horas (no horário de Brasília) no Catar.