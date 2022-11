Lionel Messi em treino da seleção argentina - AFP

Publicado 14/11/2022 16:20

Catar - Com clima de extrema alegria, a seleção argentina realizou nesta segunda-feira o seu primeiro treino preparativo para a Copa do Mundo. Cerca de 15 mil pessoas compareceram à atividade no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Além disso, dois torcedores tentaram invadir o campo para interagir com Lionel Messi e companhia.

Os torcedores tentaram chegar perto do elenco argentino, mas a segurança foi mais rápida e evitou o contato. A invasão aconteceu quando os jogadores argentinos participavam de uma roda de bobinho no centro do campo. Depois das invasões, mais policiais locais reforçaram a proteção.

Em busca do título que não vem desde 1986, a Argentina viajou para o Catar em alta. Antes da estreia, que acontece no próximo dia 22, a seleção de Lionel Messi vai encarar os Emirados Árabes, na próxima quarta-feira, às 12h30, em amistoso.