Danilo é o lateral-direito da Juventus e da Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/11/2022 16:58

Danilo não poupou elogios a Daniel Alves na coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, no CT da Juventus. Durante a conversa com os jornalistas, o lateral-direito exaltou a qualidade técnica e o poder de resiliência do companheiro. Além disso, Danilo ressaltou que Daniel Alves é um exemplo de liderança e motivação.

"Em campo, todo mundo sabe o que o Daniel pode representar. Ele demonstrou durante a carreira um poder de resiliência, de dar a volta por cima incrível. Falando de qualidade técnica, ele pode dar muito para uma equipe, inclusive características que não tenho condições de dar. É um jogador que demonstrou durante a carreira uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol, de descobrir espaços que poucos jogadores até de outras posições têm. As qualidades que ele tem são únicas", disse Danilo.



"Em termos de liderança, o Daniel é um exemplo, seguramente. A gente falou nesta manhã que é muito fácil quando está tudo corre bem, a pessoa se autodenominar resiliente. E quando as coisas ocorrem um pouco menos bem, aí é hora de ver quem tem força e quem tem resiliência. E falamos sobre isso, que, nesses últimos tempos, ele focou, buscou melhorar, buscou se adaptar ao momento e buscou estar na melhor forma possível para poder ter o sonho de participar de mais uma Copa. E, fora de campo, é uma inspiração, está sempre motivado, sempre alegre. Nos treinamentos, não relaxa um segundo. Treina sempre a 110%. O Daniel é um exemplo de liderança e motivação, que me espelho", completou.

Danilo também falou as qualidades de Vlahovic e Kostic. Os dois são seus companheiros de time na Juventus e foram convocados pela Sérvia, a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

"Vlahovic mostrou muito talento, está se desenvolvendo, evoluindo a cada dia. Vai se firmar ainda mais, é uma arma muito perigosa da seleção deles. Muito difícil de defender, ataca a profundidade, chato fisicamente. E o Kostic, demorou alguns jogos para entrar na dinâmica da Juventus, mas tem uma força de perna incrível, um cruzamento muito difícil de defender. É algo a ser neutralizado, com tempo para chutar ou cruzar, pode causar muito estrago nos adversários, que somos nós no primeiro jogo. A gente sempre falou muito, a felicidade de se encontrar numa Copa do Mundo", destacou o lateral.

Em tempo: a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia no Lusail Stadium.