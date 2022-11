Messi vai jogar sua quinta Copa do Mundo com a seleção argentina - AFP

Publicado 15/11/2022 11:45

O astro da Argentina, Lionel Messi, apontou a França como grande favorita ao título da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao ex-jogador Jorge Valdano, do canal Movistar Plus, o craque afirmou que, mesmo com os desfalques, a atual campeã mundial continua forte pelo título. O camisa 10 também fez elogios ao Brasil.

"Acho que a França, embora tenha jogadores lesionados, tem um potencial incrível. Eles têm muitos jogadores de qualidade, um treinador que está com o mesmo grupo há muito tempo e já ganhou uma Copa do Mundo. O Brasil tem um grupo de jogadores de muita qualidade, que desequilibram. Tem um nove, tem Neymar. Temos um grupo muito bom, jogadores que se divertem juntos. Tivemos o azar da lesão do Gio (Lo Celso). Vamos lutar. Vamos com essa ideia", disse.



Messi minimizou o fato da Argentina ser apontada com uma das favoritas ao título. O craque afirmou que é preciso pensar a cada jogo e destacou os poucos confrontos com seleções europeias.



"Qualquer seleção é complicada, qualquer que seja. É difícil vencer. Não tivemos muitos confrontos contra times europeus. Acho que chegamos em um bom momento, mas não devemos cair no erro da loucura das pessoas e acreditar que somos favoritos. Temos que ser realistas e ir passo a passo", destacou.

A Argentina chega ao Mundial com uma invencibilidade de 35 jogos, tendo boa campanha nas Eliminatórias, terminando com 39 pontos. O técnico Lionel Scaloni foi exaltado por Lionel Messi.



"Scaloni sempre teve uma personalidade muito especial. Ele é um treinador muito bom. A melhor coisa que ele tem é a comunicação e como administra o grupo. Ele optou por escolher jogadores que seriam os melhores para a Argentina. Ele está convencido e não liga para o que os outros falam. A forma como o jogador é tratado faz do grupo o que ele é hoje. Ele sabe o que é estar na seleção e sempre foi muito respeitoso com todos."



A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo com México, Polônia e Arábia Saudita, adversário da estreia, que acontece no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília).