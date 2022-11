Di María disputará sua última Copa do Mundo - AFP

Publicado 15/11/2022 13:49

Autor do gol do título da Argentina contra o Brasil na última edição da Copa América, em 2021, Ángel Di María assumiu o favoritismo da Albiceleste no Mundial do Catar. O meio-campista, no entanto, não citou a seleção brasileira como uma das candidatas ao troféu.

"Nós vamos brigar com qualquer um. Somos competitivos. Podemos brigar para vencer o Mundial. Estamos em um bom momento, chegamos bem, o grupo está consolidado. Se pensarmos em candidatos, a França vem na cabeça por ser campeã, pela qualidade dos jogadores. Poderia mencionar a Alemanha e Espanha, mas atravessam processos de mudanças, com muitos jovens", disse o jogador, em entrevista ao jornal "La Nación".

Di María admitiu que, assim como Lionei Messi, disputará sua última Copa do Mundo no Catar. O jogador ainda fez questão de elogiar o astro do Paris Saint-Germain, com quem atua na seleção desde 2008.



"Estar ao lado de Messi é tudo. É o melhor do mundo, um extraterrestre, não me cansarei de falar. Jogar com Messi é a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Compartilhar o campo com Leo é um sonho cumprido. Está maduro, muito comprometido", afirmou.



O experiente meia-atacante da Juventus-ITA também comentou sobre a idolatria de Diego Maradona. A Copa do Mundo do Catar será a primeira desde a morte da lenda do futebol argentino, que levantou o caneco em 1986 e, como técnico, deu chance ao jogador na Albiceleste.



"Pessoalmente, Diego é tudo. Confiou em mim quando ninguém confiou, só por isso devo tudo a ele. E esse gol que fiz na final da Copa América, no Maracanã... tenho certeza que Diego que me deu uma mãozinha lá de cima. Diego foi, mas sempre estará (conosco). As lendas, os melhores jamais serão esquecidos."



Nesta quarta-feira (16), a Argentina realizará um amistoso contra o Emirados Árabes, às 12h30 (horário de Brasília), de olho em sua estreia na Copa do Mundo, diante da Arábia Saudita, no dia 22/11.