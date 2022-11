Brasil x Chile no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/11/2022 16:05

Com o término do Campeonato Brasileiro, a atenção dos torcedores passa a ser a Copa do Mundo do Catar, que começa já neste fim de semana. Por isso, abaixo, veja o dias, os horários e os locais dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da competição.

BRASIL x SÉRVIA

Local: Lusail Stadium

Data e hora: 24/11/2022, às 16h (de Brasília)

BRASIL x SUÍÇA

Local: Stadium 974

Data e hora: 28/11/2022, às 13h (de Brasília)

CAMARÕES x BRASIL

Local: Lusail Stadium

Data e hora: 02/12/2022, às 16h

OITAVAS DE FINAL

Caso a Seleção Brasileira confirme o favoritismo e avance para a fase mata-mata, há duas possibilidades de data para a partida das oitavas.

Se passar em primeiro do grupo, o Brasil jogará no Stadium 974, às 16h (de Brasília), no dia 5 de dezembro.

Se passar em segundo do grupo, o Brasil jogará Lusail Stadium, também às 16h (de Brasília), mas no dia 6 de dezembro.